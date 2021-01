Dominio Suarez in Liga: 9 gol con 13 tocchi. Non si organizzano esami falsi per niente

El Pais celebra il bomber dell’Atletico Madrid primo in classifica: “è diventato ancora più efficace, corre solo quando serve”

Oggi El Pais celebra Luis Suarez. Il capocannoniere della Liga con 9 gol segnati con, tipo, 13 tocchi in tutto. Ne celebra l’efficacia, la sua essenza di attaccante chirurgico. Ha non pochi meriti per il primo posto in classifica dell’Atletico Madrid. Qui in Italia il suo nome va ormai in abbinamento con l’esame d’italiano taroccato, le responsabilità da accertare della Juventus, insomma la farsa, l’imbroglio, il posticcio. Ma stiamo sottovalutando il suo valore sportivo, confermato anche dopo aver lasciato il Barcellona per andare a dominare il campionato spagnolo con l’Atletico – di sponda sulle voglie della Juve di affiancarlo a Ronaldo.

El Pais descrive l’ennesimo “gol one-touch”, l’ottavo così dei suoi nove in campionato (il suo miglior inizio alla sua prima stagione in un nuovo club): cinque con il sinistro, due con il destro e due di testa. In tutto, per 9 gol, ha avuto bisogno di toccare la palla solo 13 volte. “Le incrostazioni dell’età costringono il charrúa, 33 anni, a sintetizzare i suoi colpi come mai prima d’ora. Non fa una corsa in più quando non ha opzioni per giocare o recuperare la palla, ma non ne fa una in meno se sente di avere una possibilità di rubarla e giocarla. Corre in modo strano, come se fosse zoppo. Contro l’Alavés non ha fatto grandi cose, ma i suoi ultimi 20 minuti a Vitoria sono stati una lezione da centravanti”. “Suárez era dove dovrebbero essere i nove”, ha commentato Diego Simeone.

Dopo quasi 200 milioni di euro spesi nella ricerca di un tale bonber, l’Atlético e Simeone hanno trovato nel loro investimento più economico – soli sei milioni di euro – l’attaccante tanto desiderato. C’era un motivo se alla Juve è accusata di essere pronta a fare carte – anzi esami – false per averlo…