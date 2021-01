De Siervo: “Ci proponiamo di giocare la Supercoppa sempre in Italia come aveva chiesto De Laurentiis”

L’ad della Lega calcio Luigi De Siervo ha parlato alla presentazione della 33a edizione della Supercoppa nostrana – diventata PS5 Supercup secondo la partnership fra Lega calcio e Sony Entertainment – che per la ventiduesima volta si giocherà in Italia a Reggio Emilia.

“Va ricordato che abbiamo ricominciato a giocare a calcio lo dobbiamo anche agli sforzi del Governatore di questa Regione, Bonaccini. Sapete benissimo che negli ultimi anni, anche per cercare introiti, la Supercoppa è stata giocata all’estero ma complice anche la pandemia abbiamo deciso di tornare in Italia e questa città, questa Regione, hanno un valore simbolico assoluto. Riportare in Italia il trofeo è una soddisfazione: la partita sarà trasmessa da Rai1 e mi attendo un riscontro notevole. La partnership con Sony? Un modo di avvicinarsi ancora di più ai giovani”.