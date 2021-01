De Luca: “Il termine di paragone per giudicare l’Italia sono i circhi equestri, il Cirque du soleil”

Il governatore commenta la crisi di governo: “la riforma più urgente del Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi”

“Veniamo da una settimana di tormenti sul piano politico. Abbiamo assistito a uno spettacolo durante il dibattito al Senato per la fiducia al governo. Se volessimo ragionare su quello che abbiamo visto, saremmo obbligati a cadere in una depressione nera. Si conferma che la riforma più urgente del Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi“. Così, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Il termine di paragone per l’Italia non sono gli altri Paesi del mondo, ma i circi equestri, il Cirque du soleil. Al Senato – ha scherzato il governatore – c’erano dei saltimbanchi, degli acrobati, due giovanotti che sono andati a farsi un giro per Roma e poi sono tornati a votare allo scadere dei termini. La presidente Casellati ha dichiarato chiuse le votazioni, poi socchiuse, poi riaperte. Uno spettacolo meraviglioso, se ci confrontiamo con il Cirque du soleil siamo vincitori”.

“Comunque vada la crisi – ha aggiunto De Luca – finirà male. Sia che andiamo a elezioni sia che si trascini questo lungo calvario. Sul piano dell’efficienza avremo un danno enorme”.