Cozzi (Empoli): “L’obiettivo era confrontarci con quelli bravi, non ci siamo snaturati”

Nel post partita di Napoli-Empoli, ai microfoni di Rai Sport il vice allenatore dell’Empoli, Cozzi.

“L’obiettivo della partita era di confrontarci con quelli bravi e far fare ai nostri ragazzi un’esperienza su cui crescere molto. Si sono confrontati con una delle migliori squadre della Serie A, non ci siamo snaturati, ci siamo riconosciuti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dispiace per il risultato negativo ma la prestazione è sicuramente positiva”.

Qual è il segreto dell’Empoli?

Avete iniziato con l’0biettivo della promozione o l’appetito vien mangiando?

“L’obiettivo era stupire, fare un campionato di vertice ma cambiando qualcosa nella rosa. Ma l’appetito vien mangiando, ora viene il difficile, perché tutti ti affrontano in modo diverso, dovremo essere in grado di essere all’altezza della posizione che abbiamo e confermarci di settimana in settimana. Bajrami? Giocatore di talento, riesce a capire il gioco attorno a lui come si svolge, ha grande controllo di palla, anche in velocità e un buon tiro. Per noi è un giocatore di qualità che può fare la differenza”.