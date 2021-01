Corrmezz: il Napoli ha rifiutato di concedere Lobotka in prestito al Torino

Niente da fare, per il momento. Il club partenopeo non è disposto a cederlo ai piemontesi a queste condizioni

Contro l’Empoli, in Coppa Italia, oggi, a centrocampo toccherà a Lobotka in tandem con Demme. Gattuso ha scelto loro due per difendere la mediana. Proprio su Lobotka, il Corriere del Mezzogiorno dà notizie di mercato. Sembra che il Napoli non voglia cederlo in prestito al Torino. Ha rifiutato l’offerta del club piemontese.

“Anche Lobotka e Ghoulam avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Il Torino ha più volte chiesto Lobotka ma il Napoli ha rifiutato, non è disposto a cederlo in prestito”.