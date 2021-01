Corriere: per cedere subito Milik alla Juve De Laurentiis chiede 18 milioni

Paratici ha visto sfumare Quagliarella e Llorente. In settimana incontrerà l’agente del polacco per provare ad assicurarselo per giugno

Milik alla Juve? Se accadrà sarà solo per la prossima stagione. Il Corriere della Sera scrive che, per cederlo subito ai bianconeri, De Laurentiis chiede 18 milioni. Sfumati Quagliarella e Llorente, Paratici adesso punta al prestito per Scamacca, del Sassuolo. Intanto, in settimana, incontrerà l’agente del polacco per cercare un accordo per giugno.

“In settimana il ds bianconero incontrerà Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Milik, per provare ad assicurarsi il polacco con il contratto in scadenza. De Laurentiis per la cessione immediata chiede 18 milioni: Marsiglia e Atletico Madrid, che con i bonus non si erano spinti oltre ai 10, si sono defilati”.