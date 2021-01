Cormezz: Gattuso punta sulla fiducia dei suoi giocatori

È questa la molla ulteriore della sua passione. Della volontà, soprattutto, di non mollare. La forza del gruppo per la più difficile delle prove

La sfida di oggi contro il Parma è una gara con alto coefficiente di difficoltà per il Napoli e soprattutto per Gattuso che non hanno finito di dimostrare le proprie capacità al presidente e ai tifosi. E in questa battaglia, scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso può contare sull’appoggio della sua squadra

Gattuso ha incassato la totale e incondizionata fiducia dei suoi giocatori, ed è questa la molla ulteriore della sua passione. Della volontà, soprattutto, di non mollare. La forza del gruppo per la più difficile delle prove