Conte non approfitta, l’Inter fermata sul pari a Udine

Alla Dacia Arena finisce 0-0. Hakimi propositivo ma impreciso, i bianconeri si difendono bene e ripartono con pericolosità. Non riesce l’aggancio al Milan

Il crollo del Milan poteva essere un’occasione importante per accorciare in classifica, per l’Inter, ma questo riesce nella misura minore perché i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 a Udine. Sotto la pioggia della Dacia Arena, la squadra di Conte non fornisce una grande prova contro i bianconeri, che si confermano ben allenati da Gotti che subisce poco le offensive degli avversari.

Una partita che l’Udinese imposta sulle ripartenze, che spesso producono situazioni pericolose. Impreciso in un paio di circostanze Pereyra, che in area non è riuscito ad impensierire Handanovic. Dall’altra parte, l’Inter crea i maggiori pericoli con le iniziative di Hakimi, che però sbaglia sistematicamente la scelta finale: i cross sono spesso imprecisi o inopportuni, le conclusioni non inquadrano la porta. Gira a vuoto anche Lautaro Martinez, le cose non cambiano con l’ingresso di Sanchez.

Nel finale espulso Conte per proteste dall’arbitro Maresca, con tanto di polemiche. “Sei sempre tu” gli grida, mentre lascia il campo. Il tecnico non sarà in panchina per la gara col Benevento di sabato prossimo.

In vetta dunque le gerarchie restano invariate, ma le distanze si accorciano. L’Inter alla fine recupera un solo punto sul Milan, mentre si rifà sotto la Roma. Prestazione incolore per i nerazzurri, che non vanno in gol dopo 21 partite di fila in cui avevano sempre segnato.