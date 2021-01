Collina: “Frappart? Vorrei fosse vista come una cosa normale”

Pierluigi Collina, capo della commissione arbitrale della FIFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

Frappart? Vorrei fosse vista come una cosa normale: un arbitro, se ha qualità, deve poterle sfruttare a prescindere se sia uomo o donna. Il resto non conta. Mi piacerebbe non dover declinare la parola al maschile o al femminile e che in futuro ci siano altre Frappart senza che questo sia più una notizia.

Il fallo di mano e il fuorigioco restano aree critiche. Qualcuno dice che non esiste più l’involontarietà ma non è vero. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di braccia in posizione non giustificata, dove non c’è volontarietà ma una responsabilità colposa.

La Goal Line Technology ha un margine di errore di 6 millimetri ed è vissuta positivamente senza polemiche. Se lo stesso si otterrà dal fuorigioco, andrà discusso se sarà rilevante o no.