Benevento, Maggio rescinde il contratto con il club

Dopo due anni e mezzo, Christian Maggio rescinde il suo contratto con il Benevento. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Da quanto scrive Di Marzio, sarebbero già tre le squadre pronte ad investire su di lui.

“Sono il Crotone in Serie A, l’Ascoli in Serie B e il Bari in Serie C. Tre strade diverse, tre categorie differenti. Maggio pensa al suo futuro”.