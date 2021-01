Antinelli: “Il Napoli sembra più rilassato della Juve”

“Bella partita questa sera, il Napoli mi è sembrato più rilassato della Juventus. Gattuso ha già vinto un titolo e in finale proprio con la Juventus, Pirlo ha una serie di pressioni in più addosso tra ultimi risultati, prima finale e assenze. Cuadrado è fermo da 14 giorni e non so quanto potrà dare una mano alla Juve. Insigne è molto sereno, Ronaldo invece no”.