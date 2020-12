Zielinski: “Gattuso cambia spesso per dare a tutti la possibilità di dimostrare cosa sanno fare”

A Sky: “Siamo venuti qui per cercare la continuità di vittorie in Serie A. Faremo di tutto per vincere”

Nel prepartita di Crotone-Napoli, ai microfoni di Sky il centrocampista azzurro Piotr Zielinski.

“Sicuramente siamo venuti qui per cercare la continuità di vittorie in Serie A. Faremo di tutto per vincere, ma sappiamo che il Crotone è una buona squadra e ci farà incontrare difficoltà”.

Cambiate ancora tanto, che segnali dà Gattuso alla squadra?

“Significa che abbiamo una rosa ampia, con tanti titolari, vuole dare a ognuno la possibilità di dimostrare cosa sa fare in campo”