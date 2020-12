Tuttosport: Milik minaccia di rimanere fino a fine stagione per passare alla Juve a parametro zero

Dopo l’incontro tra il suo agente e il Napoli, il polacco si è irrigidito. Adesso tutto dipenderà dalle trattative sotterranee che ci saranno nei prossimi giorni tra i due club

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’ultimo incontro tra l’agente di Milik e la dirigenza del Napoli no ha fatto che creare un nuovo irrigidimento da parte del polacco.

“Un incontro in cui tutte le problematiche sul tavolo (pagamenti e futuro) non hanno trovato una possibile soluzione, al punto da convincere l’attaccante a restare a Napoli fino a fine stagione, quando potrà liberarsi a parametro zero“.

Milik non intende rinnovare con il Napoli, lo ripete da mesi. Il Napoli continua a chiedere, per la sua cessione, 18 milioni. Un prezzo ritenuto eccessivo da parte dei club che potrebbero essere interessati. Primo fra tutti la Juventus, che vorrebbe accaparrarselo in estate a costo zero.

“Tutto fermo allora? Dipende dalle trattative sotterranee che ci saranno in questi giorni. La Juventus potrebbe rifarsi sotto chiedendo al Napoli di fare un passo avanti in direzione di uno sconto: questo consentirebbe ad Andrea Agnelli di mettere le mani sul quarto attaccante e ad Aurelio De Laurentiis di non perdere un giocatore-captale senza incassare alcunché. Anche in quest’ottica va letto l’irrigidimento di Milik, disposto a rischiare di saltare Euro 2021 con la Polonia (inevitabile se non giocherà più) pur di forzare una situazione di stallo”.