Tuttosport: la Juventus pensa a Llorente come vice-Morata

L’attaccante spagnolo conosce l’ambiente bianconero. A 36 anni ha una cura maniacale del fisico. Al Tottenham ha fatto bene da vice Kane

E se alla fine Llorente finisse alla Juventus a fare il vice Morata? Lo scrive Tuttosport secondo cui l’ipotesi è in ballo. Llorente ha giocato alla Juve, conosce l’ambiente, c’è un buon ricordo di lui. Ha fatto bene al Tottenham come vice di Harry Kane. Ha 36 anni e viene definito, al pari di CR7, maniacale nella cura del proprio fisico. Sarebbe importante – scrive Tuttosport – in certe gare difficili da sbloccare. Ha un buon feeling con Morata. Nel mirino di Paratici c’è anche Milik.