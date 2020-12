Trombetti: al Napoli va in scena “La caduta degli Dei” Gattuso e Giuntoli

A loro De Laurentiis ha dato carta bianca. Cominciando con il confezionare, secondo i loro desideri, la squadra potenzialmente più completa della sua decennale gestione.

Contro la Lazio si è assistito, scrive il professor Guido Trombetti su Repubblica Napoli oggi, alla parodia di un vecchio fil, di Luchino Visconti “La caduta degli Dei”.

chi sono gli aspiranti dei? Fabian, Zielinki, Koulibaly e compagni? No. Bensì il duo Gattuso-Giuntoli. Ai quali il presidente ha dato carta bianca. Cominciando con il confezionare secondo i loro desiderata la squadra potenzialmente più completa della sua decennale gestione.

Quella contro la Lazio, secondo Trombetti, è forse la più brutta partita disputata dal Napoli dell’era De Laurentiis.

Una squadra molle, svogliata, inconsistente. Incapace anche di una sola fiammata d’orgoglio. Insomma l’esatto opposto della squadra che ti aspetti di vedere con un tecnico intorno al quale è stato costruito il mito ( giusto?) del grande motivatore , trasmettitore di aggressività e tenacia.

I sogni di gloria di chi aveva pensato al Napoli come possibile pretendente allo scudetto si infrangono e non resta che cercare di conquistare al meno un posto Champions per la prossima stagione

Difficile capire come mai Giuntoli, grande divinità del mercato costringa il Napoli a giocare con un terzino sinistro come Mario Rui. Mentre sorride beffardo dell’ipotesi Ibrahimovic