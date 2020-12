Travaglio: “Maradona celebrato come Robin Hood. E i Giuliano?”

Nel suo editoriale sul “Caso”Suarez”, Marco Travaglio coglie l’occasione per attaccare anche Maradona e più propriamente la celebrazione del Pibe De Oro che sta avvenendo di lui dopo la sua morte, come uomo e come calciatore. E cita il Marchese del Grillo.

L’Italia che celebra Maradona non solo come un prodigio del pallone, ma anche come una via di mezzo fra Robin Hood e Che Guevara sempre in lotta con i poteri forti, a parte i camorristi del clan Giuliano, e sempre correttissimo in campo, a parte i gol con la mano, perché lui era lui e noi non siamo un cazzo.