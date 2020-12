Sky: la Samp ha deciso di aspettare per Llorente

Ennesimo stop nella trattativa per la cessione di Llorente. Dopo che nei giorni scorsi era arrivato il sì del calciatore per il passaggio alla Sampdoria che sarebbe stato pronto a prenderlo nel mercato di gennaio, secondo Sky Sport il club doriano ci ha ripensato . Complici forse anche le due vittorie consecutive, la società diha deciso di allentare la presa, di restare in stand by per il prossimo mercato e valutare altre opportunità