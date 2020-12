Sconcerti: Messi gioca come se fosse stanco dell’eternità, di dover sempre compiere un’impresa

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la vittoria della Juventus sul Barcellona.

Perché il tecnico ha “rovesciato le vecchie scelte” ripiegando su un 4-4-2 classico ma con Cuadrado e Ramsey centrocampisti flessibili ai lati. Grazie a questo cambiamento,

Su Messi, Sconcerti scrive:

“Messi gioca ormai con la calma infastidita di chi non ha più voglia di fare la stessa cosa da vent’anni. Compatisce se stesso e sembra annoiarsi. È rassegnato a qualcosa che non capisce e che forse è solo un inizio d’impotenza. Non ha la cattiveria di Ronaldo, il suo senso egoista della vita. La forza di Ronaldo è giocare per sé, inseguire i suoi numeri che sono il vero prodotto della sua azienda. Questo lo motiva.

Non è di nessuna squadra, non ha geografia, appartiene a se stesso. Questo lo tiene sempre vivo. Messi è come stanco dell’eternità, di dover sempre compiere un’impresa. Ma ai suoi livelli o decidi o condizioni gli altri, che giocano tutti per te”.