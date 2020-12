Rummenigge snobba Buffon e Zoff: “Neuer è il miglior portiere della storia”

L’a.d. del Bayern Monaco: “Continua a migliorare anche a 34 anni, è come il vino rosso. Neuer ha portato il ruolo ad un nuovo livello”

Karl–Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Bundesliga, in cui ha parlato di Manuel Neuer.

Ha 34 anni ma continua a migliorare, è come un vino rosso che matura ogni anno. È il migliore al mondo e credo anche il migliore di sempre. In Germania abbiamo sempre avuto buoni portieri come Mayer e Kahn, ma Neuer ha portato il ruolo ad un nuovo livello.