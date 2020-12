Ronaldo: “Maradona ha fatto innamorare tutti e va difeso”

L’ex campione brasiliano in conferenza stampa: “Ha cambiato in meglio la vita di tante persone, era una persona spettacolare”

Ronaldo, ex giocatore e oggi presidente del Real Valladolid, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha ricordato Diego Armando Maradona.

Maradona lascia un’eredità indimenticabile nel calcio e ha cambiato la vita di tante persone. Ognuno poi conduce la propria vita privata come può e non deve essere giudicato per questo. Era una persona spettacolare, felice, gioiosa che ci ha fatto innamorare tutti. La sua perdita è difficile da affrontare.

Gli chiesi perché portasse due orologi, mi disse perché glieli aveva regalati entrambi la figlia e non li ha mai tolti. Ma alla fine della cena me ne volle regalare uno, non volevo accettare, ma si arrabbiò e così l’ho tenuto. Lo terrò per sempre come ricordo della sua generosità e della sua gentilezza.

Pensava sempre alla famiglia. Ci siamo sentiti l’ultima volta tre mesi fa, gli chiesi di un suo centrocampista e si è reso disponibile ad aiutarmi in qualsiasi modo. Diego ha cambiato in meglio la vita di tante persone, tutto il mondo dovrebbe muoversi in sua difesa.