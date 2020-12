Rocchi: “Var a chiamata? Potrebbe essere una soluzione. Arbitri ai microfoni? Solo per chiarire episodi”

A Radio Rai: “Se andare in sala stampa significa rilasciare una dichiarazione e spiegarla le decisione va bene, se deve andare solo per dire se abbia o meno commesso un errore no”.

Gianluca Rocchi, consulente delle relazioni istituzionali della Can, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai sulla possibilità che gli arbitri spieghino le decisioni prese durante le gare davanti ai microfoni.

“Potrebbe essere una idea, perché no. Il problema è sempre lo stesso perché questo fatto deve essere fatto per chiarire alcuni episodi, non per alimentare ulteriori polemiche. Se andare in sala stampa significa rilasciare una dichiarazione e spiegarla le decisione va bene, se deve andare solo per dire se abbia o meno commesso un errore no”.

Rocchi ha parlato anche del Var.

“Come sta andando il VAR? Se si pensa che il VAR debba portare a zero errori, allora è un fallimento... Se invece si pensa che debba ridurre drasticamente gli errori, allora è un successo straordinario. Abbiamo una percentuale di decisioni corrette che è altissima”.

Sulla possibilità del Var a chiamata per le partite di Serie A:

“Potrebbe essere una soluzione, deresponsabilizzerebbe il VAR in alcune situazioni visto che spesso prende decisioni molto solitarie. In alcuni momenti può trovarsi in difficoltà nel capire se è stato commesso un chiaro ed evidente errore, se questa responsabilità fosse trasferita a un team, a una società, la situazione sarebbe più facilitata”.