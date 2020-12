Riccio: «Troppo facile appellarci alle assenze per giustificare il risultato»

«Dal nostro punto di vista è stato fatto tutto poco bene, sia nel primo che nel secondo tempo. Non siamo stati solidi, siamo stati lenti e prevedibili. Ciò che abbiamo creato l’abbiamo fatto per confusione. E’ stata una serata infelice da tutti i punti di vista, non siamo stati il solito Napoli, ma non ne facciamo un dramma. Speriamo di ripartire dalla prossima partita facendo leva sugli errori che abbiamo fatto che sono molti»