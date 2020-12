Repubblica: tra il 21 e il 22 dicembre De Laurentiis discuterà il ricorso al Coni

Il verdetto arriverà nella stessa giornata e potrebbe contenere un bel regalo per Gattuso e i suoi giocatori che si sentono penalizzati

Il Napoli continua a puntare agli obiettivi passo per passo, ma è chiaro che il terzo posto in classifica sta stretto ai ragazzi di Gattuso che sanno bene di essere stati penalizzati dalla sconfitta a tavolino rimediata per la gara non disputata contro la Juve il 4 ottobre, scrive oggi l’edizione napoletana di Repubblica

De Laurentiis ne è consapevole e anche per questo sta continuando con grande determinazione la sua battaglia legale, con il nuovo ricorso presentato venerdì scorso al Collegio di garanzia del Coni.

Tutto dovrebbe decidersi prima di Natale, tra il 21 e il 22 dicembre, quando si dovrebbe tenere a Roma l’udienza al Coni.

Il verdetto arriverà nella stessa giornata e potrebbe contenere un bel regalo per Gattuso e i suoi giocatori