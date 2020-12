Repubblica: Osimhen è guarito, rientrerà a Napoli a Natale 

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, Victor Osimhen ha superato l’infortunio alla spalla e rientrerà a Napoli per Natale. Più lunga, invece, la convalescenza di Mertens, al quale serviranno ancora almeno 15 giorni.

“Come Osimhen, che è guarito dalla contusione alla spalla e per Natale tornerà dal Belgio, dove sta ultimando la sua convalescenza. Mertens avrà invece bisogno di almeno un altro paio di settimane e per lui l’appuntamento è rimandato a metà gennaio, dopo la distorsione alla caviglia. Malconcio pure Gattuso, che ieri non ha potuto nemmeno dirigere l’allenamento a Castel Volturno. I suoi fastidi all’occhio peggiorano e stringerà i denti per essere domani in panchina”.