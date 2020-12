Repubblica: Napoli-Samp, Hysaj torna tra i convocati, giocano Manolas, Demme e Politano

Gattuso non cambierà troppo rispetto alla partita di Europa League. Sicuramente confermato Zielinski. In porta ci sarà Meret

Contro la Sampdoria, Gattuso confermerà Piotr Zielinski, che è diventato l’uomo in più del Napoli, scrive Repubblica Napoli. E’ una certezza, ma sono comunque pochi i cambi che farà l’allenatore per la partita di domani al Maradona.

“Oggi valuterà la formazione e potrebbe ritrovare due rinforzi, almeno per la panchina. Hysaj e Rrahmani sono stati fermati dalla positività al Covid dopo i tamponi Uefa, ma quelli effettuati dall’Asl hanno ribadito la negatività, quindi entrambi tornano a disposizione. Pochi cambi: forse Meret, Manolas in difesa, Demme in mediana e Politano davanti. Ma Zielinski va verso la riconferma. Il Napoli non vuole rinunciare al suo uomo in più”.