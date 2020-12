Premier League, Tottenham-Fulham rinviata per Covid

Lo riporta The Athletic. Troppi casi di contagio. E’ la terza partita del campionato inglese rinviata in stagione a causa del virus

Tottenham-Fulham è stata rinviata. Stessa sorte di Everton-Manchester City. Troppi casi di Covid nel Fulham, non si va in campo. Lo riporta The Athletic.

L’ultima tornata di test effettuati in Premier League ha fatto riscontrare 18 positivi tra giocatori e staff, al momento sono tutti in isolamento. E’ il più alto numero di risultati positivi al Covid riportati dalla Premier League da quando sono iniziati i test settimanali.

Tottenham-Fulham è la terza partita di Premier League rinviata in stagione a causa del virus. E in Italia ancora si discute di Juventus-Napoli: ci sono voluti tre mesi per arrivare ad una sentenza che riabilitasse gli azzurri. In piena pandemia.