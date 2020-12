“Non ho visto bere un goccio a Cristiano Ronaldo nemmeno a Natale”

Berbatov, compagno allo United: “Era simpatico e affettuoso, ma non voleva perdere nemmeno in allenamento e stava sempre in palestra”

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha raccontato alcuni aneddoti su Cristiano Ronaldo nell’intervista rilasciata ad As.

Sono stato fortunato a condividere una stagione con lui. Ogni allenamento era una guerra perché voleva vincere pure i piccoli giochi che facevamo durante le sedute. Non era brutto, anzi: è sempre stato un bravo ragazzo, che ha alzato il livello di competitività della squadra.

Era simpatico e affettuoso, alle feste di Natale è sempre stato divertente ma professionale: non gli ho mai visto bere nulla, nemmeno in quelle occasioni. Ha curato sempre moltissimo il suo fisico: quando arrivavi agli allenamenti, lui era già in palestra. Una volta addirittura feci un allenamento extra sui tiri e quando finii lui era ancora in palestra.

Quando si ritirerà ci saranno altre star, ma finché lui e Messi non appenderanno le scarpette al chiodo non potremo renderci conto della dimensione che hanno questi due campioni che vediamo ogni giorno.