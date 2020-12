“Niente alcol o droghe, solo psicofarmaci”. L’autopsia di Maradona dice che non gli stavano curando il cuore

Maradona infatti soffriva di una cardiopatia cronica, e fa specie che non siano state rinvenute tracce di alcun farmaco per la sua malattia cardiaca.

La venlafaxina è un farmaco antidepressivo utilizzato per trattare i disturbi d’ansia, la quetiapina è un antipsicotico utilizzato anche per la depressione grave e alcune dipendenze, il levetiracetam è un farmaco antiepilettico che agisce sul sistema nervoso centrale e può causare sonnolenza e una ridotta capacità di reazione, il naltrexone blocca l’effetto dei farmaci oppioidi ed è usato per prevenire l’astinenza da alcol, dicono gli esperti.