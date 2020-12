Nel 2020 in Europa solo il Barcellona ha incassato più del Napoli al mercato

Ma il club di De Laurentiis è anche sesto nella classifica dei club che hanno investito di più: 137,85 milioni tra gennaio e l’estate

Il Napoli è la sesta squadra in Europa per investimenti di mercato nell’anno solare 2020. Ma è anche la squadra ad aver incassato di più, seconda soltanto al Barcellona.

La classifica, stilata da Sky su dati Transfermarkt, tiene conto della sessione invernale di gennaio 2020 e di quella estiva.

Il Napoli ha speso 137,85 milioni: 64,35 mln a gennaio, quando giocò in anticipo investendo anche per i mesi a venire (Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani),e poi 73,50 milioni in estate, soprattutto grazie all’acquisto di Osimhen. Di più in Europa hanno investito solo Tottenham, Juve, le due squadre di Manchester e il Chelsea .

Ma il Napoli ha anche venduto molto e molto bene. Nella classifica degli incassi è infatti seconda, con 111,69 milioni tutti riconducibili al mercato estivo. Il Barcellona ha incassato 129 milioni, ma il club di De Laurentiis ha comunque ammortizzato il mercato in entrata meglio di Benfica (che chiude il podio), Inter, e Ajax.

In questa seconda classifica sono presenti anche la Juve (nona, con 97,50 milioni), e l’Atalanta, che a suo modo è riuscita a distinguersi: ricavati 79,50 milioni di euro (35 nella sessione invernale cedendo Kulusevski alla Juve e altri 44,50 in quella estiva) ma considerando anche i 21 milioni già promessi dal Manchester United per Amad Diallo, la famiglia Percassi avrebbe guadagnato dalle operazione in uscita più di 100 milioni.

Il Napoli, dunque, si conferma tra le grandi squadre d’Europa per volumi d’affari.