Napoli, nel 2020 dimezzati i compensi di De Laurentiis e famiglia: da 5 a 2 milioni

Calcio e Finanza pubblica i compensi riservati agli amministratori del Napoli inclusi nel bilancio ciuso al 30 giugno 2020. Il rosso di Calano i compensi per gli amministratori del Napoli. Il rosso di circa 19 milioni ha portato ad una diminuzione per gli emolumenti di Aurelio De Laurentiis, dei figli Edoardo, Valentina, Luigi, della moglie Jacqueline e del consigliere delegato Andrea Chavelli.

In tutto, i compensi sono stati pari a 1,9 milioni di euro, cioè il 61% in meno rispetto ai 5 milioni ricevuti nel corso della stagione 2018/19.

Calcio e Finanza ricorda che

“nel corso delle 16 stagioni con De Laurentiis alla guida del Napoli, i compensi per il CdA sono stati pari a 32,5 milioni di euro. Nei primi quattro esercizi, gli amministratori non hanno ricevuto alcun compenso: dopo i 240mila euro del 2009, poi, dal 2011 sono stati 32,3 i milioni di compensi, con una media di 2 milioni l’anno considerando i 15 anni e di 3,2 milioni considerando solo dal 2011 in poi. Complessivamente, i compensi al Cda hanno avuto nell’era De Laurentiis un peso sul fatturato (2,4 miliardi dal 2005 al 2020) pari all’1,3% e un peso sul risultato netto (109,8 milioni dal 2005 al 2020) pari a circa il 30%”.