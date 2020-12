Mihajlovic: “Ho sempre diviso la gente, ma la malattia ha unito tutti”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato un’intervista a Radio 105 in cui ha raccontato la leucemia.

Sono sempre stato uno che ha diviso la gente e me ne prendo le responsabilità, ma con la malattia ho riunito anche chi mi diceva “zingaro di m…”. All’inizio ero contento, poi tutto è diventato piatto: mi applaudivano tutti ovunque andassi.

Il mio obiettivo è sempre stato quello di sconfiggere la malattia, il merito però va ai dottori. Io ci ho messo la voglia di vivere e di combattere, e cerco di imprimere questa mentalità alla squadra. Ma essere calciatore e allenatore sono due cose totalmente diverse.

Non c’è mai stato un distacco dalla squadra, questo mi ha aiutato: arrabbiarmi con lo staff e i giocatori mi ha tenuto in vita. Non ho mai voluto darla vinta alla malattia. Ho avuto anche il Covid, ma a parte la perdita del gusto non ho avuto sintomi. Ho mangiato molto proprio perché non ci credevo di non riuscire a gustare niente. Ho preso 4 chili e mi sono messo a dieta, non mi piace non essere in forma.