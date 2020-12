Mancini: “In Nazionale si è creato senso di appartenenza”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha commentato i sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, intervistato da Sky Sport.

Prematuro parlare ora, la Svizzera è una squadra tosta che stava per essere una testa di serie, il resto è abbordabile. Non sarà una gara semplice, nel gruppo poi a volte si vince anche per un punto, quindi tutte le gare vanno affrontate con la massima concentrazione. Non c’è differenza nel calendario, tutti pensano che noi siamo un problema per loro.

Sono felice perché c’è un bel lavoro fatto dai giocatori, che si sono amalgamati bene e velocemente e sono diventati un gruppo straordinario, raggiungendo qualcosa di straordinario in breve tempo. Si è creato senso di appartenenza, anche per il fatto che venivamo dall’esclusione dei Mondiali. Abbiamo la fortuna di avere 4-5 giocatori esperti e tanti ragazzi che danno tutto. I tifosi poi si sono riavvicinati e vedono volentieri la Nazionale. È una cosa bella. Poi essere il ct e far bene è un orgoglio.

Zaniolo spero di averlo già per le qualificazioni mondiali, a marzo saranno passati sei mesi e potrebbe rientrare. Chiaramente non deve forzare nulla, è meglio perderlo ora un mese più che dopo. Per l’Europeo ci sarà sicuramente.

Anche a me manca lavorare tutti i giorni, è difficile. Non vedo l’ora che arrivino le partite per lavorare con i giocatori, ma siamo riusciti a trovare tanti giocatori di qualità, cercando di fare un certo tipo di lavoro, non fisico ovviamente.

Sono venuti fuori altri giocatori in questo periodo, quindi valuteremo i giocatori che staranno meglio a maggio, sarà fondamentale stare bene fisicamente. Poi abbiamo lasciato alcuni all’Under 21 che doveva qualificarli. Averli è una vera fortuna.