Libero: Conte ha detto all’Inter che è disposto a lasciare, ma l’Inter non vuole buttare soldi

Nel vertice della Pinetina, il tecnico “si sarebbe anche messo in discussione”, ma i vertici societari hanno scelto la via della diplomazia per un motivo economico

Abbiamo scritto del vertice svoltosi ad Appiano ieri, tra Conte e la dirigenza dell’Inter, di cui racconta stamattina il Corriere dello Sport. Un vertice “costruttivo” lo ha definito il quotidiano sportivo, al termine del quale è stata ribadita la volontà della società di continuare il cammino con Antonio Conte. Libero, però, dà qualche altra informazione in merito. Pare che Conte abbia detto chiaramente, ai vertici nerazzurri, di essere disposto ad andar via. Ma che l’Inter ha detto no, perché un addio costerebbe troppo.

“Va in scena una sorta di lunga riunione dove le parti provano a capire quale sia la situazione. Da una parte la dirigenza e Giuseppe Marotta, dall’altra Antonio Conte che, pare, a un certo punto si sarebbe anche messo in discussione. Una cosa del tipo: sono anche disposto a farmi da parte. Sull’altro fronte, però, avrebbero scelto la via della diplomazia, non tanto per una questione di totale fiducia nei confronti del tecnico, quanto perché, da un punto di vista prettamente economico, liberare Conte vorrebbe dire gettare dalla finestra circa 40 milioni di euro, che sommati a quelli persi con la mancata qualificazione in Europa diventano… tantissimi soldi”.