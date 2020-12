Libero attacca: «Perché Buffon può bestemmiare e gli altri no?»

Cristante è stato squalificato una settimana fa, il portiere della Juve ha chiamato in causa Dio contro il Parma, ma il Giudice Sportivo l’ha graziato

Una settimana fa, complici gli spalti vuoti che amplificano ogni sussurro del campo, Bryan Cristante è stato squalificato per aver bestemmiato dopo un autogol. Oggi Libero dedica la prima pagina del sport ad un attacco frontale contro Buffon, che “nel finale della partita di sabato contro il Parma”, rivolgendosi a Portanova, appena entrato, dice

«Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì Dio c**e a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o».

Ora, si chiede il giornale di Feltri, visto che “dal marzo 2010 è prevista l’espulsione per espressione blasfema (regola 12, punto 43)”, perché Buffon può bestemmiare e gli altri no? Perché non è stato punito?

“Buffon pare si sia “salvato” perché che non ci sarebbero primi piani dell’episodio a renderne immediato il riconoscimento, oltre al fatto che al giudice non è arrivato materiale dalla Procura federale. Eppure, il video virale sui social spazza ogni dubbio, inequivocabile. Due pesi e due misure? O a pensar male si fa peccato?”.

E Libero per non lasciare niente al caso, riepiloga i precedenti del portiere della Juve, “la letteratura buffoniana sul tema”:

“«In famiglia ho uno zio che fa un po’ il porcellino», aveva detto Gigi per spiegare che nel suo labiale dopo la papera durante Juve-Genoa (21 febbraio 2010) c’era una “z” (zio) e non una “d”. Nell’ottobre 2016 fu colto dalle telecamere Rai a bestemmiare in diretta dopo un errore nella gara dell’Italia con la Spagna ed era successo anche agli Europei precedenti, proprio contro gli spagnoli. Per questo si era beccato pure un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia: «Chiedo scusa, se un giorno avrò la fortuna di incontrare Dio sarà lui a decidere se perdonarmi». Qualche anno prima Gigi era stato strigliato pure da Trapattoni: «Lascia stare la Madonna. Sei tu che non hai parato, mica Lei». Ironia, pochi anni dopo lo stesso Trap venne cacciato dal ruolo di commentatore Rai per aver bestemmiato in diretta. «Ma era solo un orcozio, un modo di dire popolare dalle mie parti», la sua difesa. Poveri zii…”