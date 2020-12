Laporta: “Messi non pensa solo ai soldi, gli offriremo un Barca che può vincere la Champions”

L’ex presidente blaugrana è il favorito alle prossime elezioni del club e punta tutto su Messi: “Non possiamo offrirgli quanto altri club, ma lui ama questo club. Può diventare come Pelé”

Joan Laporta punta su Messi. L’ex presidente del Barcellona è il favorito alle prossime elezioni, e al centro della sua campagna elettorale mette la conferma – tutt’altro che scontata – di Messi, in rottura col club dall’estate.

Laporta non ne fa una questione economica, e intervistato da Radio Marca dice:

“Useremo tutte le nostre capacità per far restare Messi con noi. La cessione di Cristiano Ronaldo da parte del Real Madrid è avvenute in altre circostanze. Il caso di Leo è unico. Sarebbe uno dei pochi giocatori che come Pelé ha giocato solo in una squadra. Leo non si basa solo sui soldi. Gli faremo una buona proposta economica, ma non raggiungeremo ciò che gli altri club possono offrire. Ho un ottimo rapporto con Leo. Ama il Barça. Sono convinto che non veda che un nuovo presidente gli faccia una proposta. Sarà basata soprattutto su una squadra competitiva che può vincere la Champions League. Se faccio questa proposta la accetterà, ho la fortuna di avere la credibilità di Leo”.