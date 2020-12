La “vecchia” Inghilterra resiste: niente cinque cambi, tre bastano e avanzano

La Premier è l’unica grande lega che usa solo 3 sostituzioni. Mozione respinta per la terza volta. I grandi club hanno perso: “Il solito eccezionalismo inglese”

I grandi club della Premier League hanno perso la battaglia dei cinque cambi. I cosiddetti “big six” sono ora in guerra aperta con il resto della lega dopo che la proposta per reintrodurre le cinque sostituzioni è stata respinta per la terza volta.

E’ la resistenza del “vecchio” calcio inglese. Il rifiuto di ben dieci club, scrive il Talegraph, rischia di causare la più grande ammaccatura nei rapporti all’interno della lega dal gran polverone del Project Big Picture, a ottobre.

Il City e altri due club, parlando a condizione dell’anonimato, hanno affermato che così si compromette la salute dei giocatori. Un alto dirigente ha detto che questa decisione è “il tipico eccezionalismo inglese, ignorano le prove degli esperti”.

La Premier League è ora l’unica grande competizione in Europa a limitare i cambi. Uno studio pubblicato dalla Fifpro, il sindacato internazionale dei giocatori, ha rilevato che gli infortuni in campionato in questa stagione sono stati più alti rispetto a Liga, Serie A e Ligue 1.

Ma, al di fuori dei “Big Six”, pochi club sono a favore delle cinque sostituzioni introdotta durante il Project Restart in estate, poiché ritengono che dia un vantaggio alle squadre d’élite.

Saranno ammessi altri due giocatori in panchina, con la sostituzione di prova per possibile commozione cerebrale.

Tra i club che hanno votato per restare con tre cambi anche il Leicester, nonostante l’allenatore Brendan Rodgers dica che più sarebbe stato d’aiuto. Il City ha ritenuto la mossa fosse “miope” e “anti-benessere dei giocatori”, in particolare in un momento in cui si va verso un inverno frenetico e devono affrontare una congestione ancora maggiore del calendario.

I dieci club che hanno votato contro la proposta sono Villa, Burnley, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Leicester, Newcastle, Sheffield United, West Ham e Wolverhampton Wanderers.