La Lega Serie A conferma: “Juve-Napoli rinviata a data da destinarsi”

Arriva il comunicato ufficiale. Si prende atto della sentenza del Coni e si rinvia. Ma ancora non c’è una data

Non è ancora stata scelta una data utile per giocare la partita Juventus-Napoli, al centro del dibattito per più di tre mesi. Il calendario è stringatissimo e non si è ancora trovata una quadra per individuare una data possibile per disputare la gara. La Lega Serie A lo conferma con una nota.

“Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. N. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A TIM Juventus-Napoli, valevole per la 3° giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre, è rinviata a data da destinarsi”.