La Goggia torna a vincere: “Non sono stata perfetta. Sono stata chirurgica”

La sciatrice dopo il trionfo nella discesa 2 in Val d’Isere: “Sono contenta di essere tornata sul podio. Non era scontato. Mi sono dovuta fare un’iniezione di antidolorifico”

Dopo quasi un anno, Sofia Goggia torna a vincere. La sciatrice azzurra ha trionfato nella discesa 2 in 1.44.70. E’ l’ottava vittoria di coppa in carriera per la bergamasca. Alle sue spalle, in 1.44.94, la svizzera Corinne Suter. Terza l’americana Breezy Johnson in 1.44.97. Era dal febbraio 2019 che non riusciva più a vincere.

La Gazzetta dello Sport riporta le sue dichiarazioni: