La Gazzetta dà 4,5 a La Penna: alla Juventus mancano un rigore e l’espulsione di Borja Valero

Alla Juventus manca un rigore e l’espulsione di Borja Valero. La Gazzetta scatenata contro l’arbitro di Juventus-Fiorentina, il signor La Penna. Che si becca 4,5 in pagella.

Sul rosso a Cuadrado lo aiuta Mazzoleni, ma il Var non può nulla, da protocollo, sul secondo giallo non sventolato a Borja Valero: un errore che non ammette giustificazioni. Sul contatto Castrovilli-Ronaldo decide di non fischiare penalty e lascia qualche dubbio, ma il rigore non dato a Bernardeschi è anche più netto.

Nella consueta rubrica sulla moviola, ecco l’analisi del quotidiano:

La ripresa si apre con il giallo a Borja Valero al 47’ e tre minuti dopo lo spagnolo ne meriterebbe un altro, e quindi l’espulsione, per l’entrata in ritardo su Bentancur.

CR7 cade in area dopo un contatto con Castrovilli: il portoghese accentua e ci può stare non fischiare, anche se un tocco c’è e se La Penna avesse indicato il dischetto il Var non avrebbe potuto far altro che confermare la decisione.

Ancora più dubbio, invece, sullo 0-2 l’episodio Dragowski-Bernardeschi, sempre nell’area viola. Il portiere allarga il braccio e tocca sul ginocchio il bianconero, ma La Penna non fischia. Forse non un evidente errore, motivo per cui il Var non interviene, ma il rigore ci stava tutto.