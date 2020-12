Krol: “Maradona era un uomo aperto e leggero”

Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte e ha ricordato Diego Armando Maradona.

Ho giocato due volte contro Maradona, poi abbiamo parlato della nostra esperienza e del Napoli. Era un uomo aperto e leggero, è stato sicuramente il più forte di sempre. Dopo che sei morto si dicono sempre tante cose, a me è rimasto il giocatore che è la cosa più importante. Cruijff non era lontano da Maradona, ma non era come lui. Era tra i tre più forti del mondo insieme a Diego e Pelé.

Il Napoli è più forte dell’AZ Alkmaar, ma all’andata non ha giocato bene e gli olandesi hanno fatto la prestazione migliore di quel periodo. È una squadra giovane, con 3-4 giocatori internazionali. Non sarà facile ma gli azzurri ce la possono fare.