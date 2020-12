Khedira: “Il mio obiettivo è lasciare la Juve a gennaio. Voglio giocare di nuovo a calcio”

Alla Bild: “Ho passato un brutto periodo. Non escludo nulla in Bundesliga. Ancelotti? Parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione”

Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui dichiara di voler abbandonare già a gennaio il club bianconero.

“Sono aperto a una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Non vedo l’ora di farlo, è ciò che voglio. Mi sento ancora con molta forza ed energia, quindi non ho come obiettivo l’estate del 2021, ma dicembre e gennaio. Cambiare squadra? Sì è realistico, il mio obiettivo principale è quello“.