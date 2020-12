Il video di Guardiola che tenta di bloccare l’orologio del recupero (come un Mazzarri qualunque)

Show del tecnico nel finale di City-West Bromwich: troppo pochi per lui i 4 minuti assegnati, e prova a fermare l’assistente col tabellone in mano

Come Mazzarri, anzi di più. Pep Guardiola s’è reso protagonista di un vero e proprio show a bordo campo nel finale del match che il City stava pareggiando col West Bromwich Albion, penultimo in Premier, all’Etihad Stadium.

Il tecnico ha visto che il quarto uomo stava per esporre il tabellone con il recupero, e ha cominciato a protestare perché 4 minuti gli sembravano troppo pochi (alla fine saranno 5) finendo per tentare di bloccare fisicamente l’assistente che provava ad esporre l’orologio. Una scena inverosimile.

Pep Guardiola’s not a fan of the injury-time added on…#PLonPrime #MCIWBA pic.twitter.com/LS8EolrCyx

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 15, 2020