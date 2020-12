Il Mattino: ricorso Napoli, la Figc non si è costituita

La Federcalcio non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre e non ha potuto produrre memorie sul caso. Questo potrebbe essere un punto a favore del Napoli

Lunedì 22 il Consiglio di Garanzia del Coni è chiamato a discutere il ricorso del Napoli sulla doppia sentenza negativa per la gara non disputata contro la Juve. Secondo quanto riporta Il Mattino online oggi, ci sarebbe una prima novità positiva per il club azzurro.

La Figc infatti, secondo il quotidiano, non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre, dunque non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre.

La Figc, eventualmente, potrà partecipare alla udienza e un suo legale potrà fare una arringa ma le uniche documentazioni a disposizione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, che si riunirà a sezioni unite come disposto dal presidente Franco Frattini, saranno quelle del Calcio Napoli, che entro la mezzanotte di giovedì 17 ha intanto inviato altri atti. Come era accaduto anche nel secondo grado di giudizio, anche la Juventus non si è costituita. Il club di De Laurentiis, dopo essere stato severamente sanzionato dal giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea e dal presidente della Corte sportiva d’Appello della Figc Piero Sandulli, che aveva anche espresso duri giudizi sul comportamento del Calcio Napoli, ha affiancato l’avvocato Enrico Lubrano al proprio legale di fiducia Mattia Grassani, ribadendo nel ricorso di aver adempiuto a una disposizione della Asl e chiedendo la restituzione del punto e di poter giocare contro la Juve. La sentenza del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni sarà resa nota martedì 22 dicembre

Se confermato, questo significherebbe ovviamente maggiori possibilità di vittoria per il Napoli che potrebbe vedersi revocare una delle due penalizzazioni