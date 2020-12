Il Giornale: la vittoria della Juve contro un Barcellona allo sbando è una vittoria di Pirlo o di Pirro?

Su Il Giornale, Domenico Latagliata scrive della vittoria della Juventus contro il Barcellona, in Champions. La squadra di Pirlo ha lavorato bene, è piaciuta a chiunque abbia visto la partita, scrive, ma,

Da domenica al 22 dicembre, la Juve incontrerà il Genoa penultimo in classifica, l’Atalanta, il Parma e la Fiorentina.

“ Se ne verrà fuori filotto di vittorie Pirlo potrà convincersi di avere trovato la quadratura del cerchio, in caso contrario quella di Barcellona potrebbe essere stata la vittoria di Pirro . Un po’ fine a se stessa, ecco, per quanto esaltante”.

Un dubbio legittimo, se si guarda alla situazione del Barcellona nella classifica della Liga:

“nono, 14 punti in dieci partite, meno sei dal Real (che ha comunque disputato una partita in più) e soprattutto meno dodici dall’Atletico Madrid capolista. Scesa in campo, la squadra di Koeman, senza un filo logico che fosse uno e con giocatori tutti votati all’offesa come se non ci fosse un domani. Insomma: Pirlo e la Juve hanno fatto pienamente il loro dovere e meritato il primo posto nel girone, ma nel campionato italiano nessuno stenderà loro il tappeto rosso né gli faciliterà il compito con atteggiamenti tattici scriteriati. Si vedrà”.