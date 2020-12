Il Giornale: il ko sfiorato col Torino basta per far dubitare di Gattuso

“Insigne salva gli azzurri ma tre indizi fanno una prova. Il Napoli si è afflosciato su sé stesso, gioca male, non ha fame, è lento, prevedibile ed è andato vicinissimo al terzo ko di fila. Quanto basta per far dubitare di Gattuso, che vive il peggior momento da quando ha iniziato l’avventura in azzurro, esattamente un anno fa”.