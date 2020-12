Il Giornale: è una sentenza che dà ragione ai furbetti come De Laurentiis

Duro commento di Riccardo Signorini su Il Giornale di oggi riguardo il capovolgimento da parte del Coni della sentenza su Juve-Napoli che dà ragione agli azzurri

Signorini parla di vittoria dei “furbetti”, mentre fino ad oggi aveva vinto il calcio e chi “non voleva fare il furbo alla faccia di chi ci aveva provato”. Parole che suonano come un’accusa nei confronti della dirigenza del Napoli, soprattuto quando parla di “sorrisi sornioni” e specifica

Spiaceva vedere un così bel Napoli punito per la solita pensata dirigenziale

Signorini parla di gioco politico, con il Ministro dello Sport Spadafora che aveva fatto capire fin da subito da che parte stava e la Figc che ha preferito fare la parte dello struzzo in questo ricorso.

Se il mondo del calcio pensava necessario fermarsi per problemi di salute (De Laurentiis docet in astuzie dialettiche), allora perché non bloccare i campionati