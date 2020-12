Il Giornale: “Conte pensa da bullo, risponde da bullo, ma crede di essere un professore”

Non sono certo parole al miele quelle che spende Riccardo Signori, su Il Giornale, a proposito del tecnico dell’Inter, Antonio Conte.

“ Da quando è arrivato ci ha azzeccato soltanto sulle richieste onerose : si trattasse del suo stipendio o dei giocatori da farsi acquistare. E qualcuno “tecnicamente” da maltrattare: ma qui contano anche le colpe del club. Con il mondo Inter non si è mai veramente piaciuto, non c’è stima reciproca. E non perché sia rimasto intimamente juventino. Bensì perché Conte è troppo innamorato di se stesso e del SuperIo “.

Si è fatto pagare profumatamente e adesso cacciarlo è troppo oneroso per la dirigenza del club. Marotta, scrive Signori, lo avrebbe fatto comunque subito, dopo la serata di Champions.

Conte è arrivato a Milano

L’obiettivo è fallito e lui ne ha dato la colpa un po’ a tutti (“arbitri, Var, avversari, ingiustizie, fatalità, sfortuna, malanni, società che non soddisfa negli acquisti”), tranne che a se stesso.

I sui risultati internazionali sono “da nevrosi”:

“due toppate in Europa League, 5 su 5 in Champions: fuori ai quarti, agli ottavi, due volte terzo nel girone. E quest’anno via da Champions ed Europa League: peggio che mai per l’Inter. Ultimi quando bastava un gol per restare in corsa”.