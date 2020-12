Il Covid non ferma la Premier League: si va avanti col record di positivi

Non ci sono riunioni in programma e gli stessi club non hanno fatto richieste ufficiali di sospensione delle competizioni, nonostante l’aumento dei positivi

Niente “circuit break”. Niente pause. La Premier va avanti nonostante il Covid. Il rinvio di Everton-Manchester City, quello minacciato di Fulham-Tottenham, il record stagionale di positivi (18) registrato nei test della settimana natalizia, avevano alimentato le voci di un possibile stop alle competizioni, in Inghilterra.

Anche il boss del West Brom Allardyce lo aveva detto chiaramente: “Fermarsi sarebbe la cosa giusta da fare”. E invece no. La Premier non ci pensa nemmeno: non sono pervenute richieste ufficiali da parte dei club, e non ci sono riunioni in programma.

Lo scrive su Twitter Bryan Swanson di Sky Sports:

LATEST: Premier League say they are not discussing a circuit break this season. No club has brought proposal to them. Clubs not expected to meet again until later next month. #SSN #COVID19 — Bryan Swanson (@skysports_bryan) December 30, 2020

E anche il governo non ha in programma alcuna mossa per fermare lo stop professionistico.