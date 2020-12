Il Corsport: “La Juventus di Pirlo è una fotocopia sbiadita”

Roberto Perrone sul Corriere dello sport a proposito della Juventus che ha vinto il derby in rimonta: 2-1 al Torino.

Il punteggio positivo, alla fine, non cancella tutte le imperfezioni, le alleggerisce soltanto. Perché questa è anche una partita fotocopia di altre in questa stagione, con Madama che parte in svantaggio e si ingegna, sbuffando a risalire da un punteggio negativo. Ne abbiamo contate cinque, qualcuna è finita con un successo, altre con un pareggio.

Proprio come una fotocopia, questa squadra non è la copia conforme di quella che dovrebbe essere nei piani di Pirlo, è sbiadita, si vede molto, ma non tutto, ci sono delle parti opache, come se il toner fosse scarico.

Il nuovo allenatore, nel dopogara, ha schiacciato di nuovo il tasto della mancanza di personalità. Eppure la Juventus ne dovrebbe avere, almeno a giudicare dai nomi che tiene tra campo e panchina.