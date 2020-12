Ibrahimovic: “Il Milan deve avere coraggio per il sogno di vincere lo scudetto”

Zlatan Ibrahimovic ha vinto il Premio Leggenda ai Gazzetta Sports Awards 2020. Per l’occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sul suo ritorno al Milan:

“E’ una sfida diversa, non erano al top. E’ stata una sfida rientrare, speravo di fare bene. Chi è tornato al Milan per la seconda volta non è riuscito a far bene come la prima: ho detto entro e faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose“.